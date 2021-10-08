在鴻海購贈BNT疫苗義舉中得到國人普遍認同的郭台銘，一掃在2019年時爭取總統失之交臂的殘念不說，大有高築牆、廣積糧的雌伏之勢，遙攻2024並非不可得。

眼見郭台銘後勢看好，第三大黨的民眾黨已是蠢蠢欲動，被視為該黨話事人角色的蔡壁如被問及台北市長柯文哲與郭台銘2024大選合作的可能性時，不諱言地表達2024不排除「柯、郭合作」可能性。

蔡的說法雖仍保守，但隱晦的將「柯郭合」的風向球拋出，仍不免攪亂在野整合共抗塔綠班的一池春水。

以民眾黨的立場，拉郭來抬高柯文哲的政治身價，是最廉價又有效的操作手法。但政治終須回歸現實面，如果民眾黨仍只能維持第三大黨的政治能量，恐怕很難讓郭董看得上眼，民眾黨務須認清「X郭配」、「郭X配」的決定權肯定不在柯身上的事實。

民眾黨想叫牌必須要有底氣。問題是，來年地方大選，民眾黨尚看不出有取得縣市首長席次的空間，至多是在都會區可取得一些議員席次，且恐怕連達成成立議會黨團的門檻都不容易。如未能突破如此困境，別說2024，2022後的民眾黨該何去何從都要掙扎一番。

民眾黨如徐圖壯大，欲在2024有所作為，該做的不是倡議「柯、郭合作」打起高空，而是認清三大中處於最弱小的現實，放下那無謂的第三大黨傲骨，積極尋求與國民黨等在野力量進行選舉整合的合作策略，設法先贏在2022。

包括通過跨黨派進行民調初選，並謹慎的在縣市長人選與議員人選提名額數上，在在野大聯盟的框架上進行協商，才可能突破縣市長掛零的窘境，並且讓議員席次有最大化的可能。

一旦民眾黨高估自己，選擇與國民黨在2022進行「紅海廝殺」，即便稍有所得，雙方勢必傷痕累累，2024恐再難有合作空間。萬一結果不理想，縣市長席次毫無突破，議員席次散布零星，別說2024「柯、郭合作」，只怕民眾黨將立即面臨泡末化危機。

沒有市長身分的柯文哲，再加上沒有執政縣市的民眾黨，就像沒了牙的老虎，拿什麼嚇人？因此，民眾黨應當謀求在野合作，不可被那虛幻的政黨支持民調所蒙蔽，反而自斷生機。

「國賊乃曹，非孫權也。」民眾黨與國民黨若想要打破綠營專政的局面，就務必釐清當前敵人的主次之分，勿重蹈劉備覆轍。

民眾黨若再談「柯、郭合作」不僅沒意義，更有礙在野合作的大局形成。民眾黨的身價是決定在2022大選的成果，郭台銘不可能與2022失敗的政黨合作，民眾黨與其想太多、想太遠，還不如顧好眼前，先找朱立倫談合作較為實際。

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