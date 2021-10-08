瑞基（4171）受惠新冠檢測產品持續熱銷，帶動營收成長，9月合併營收8010萬元，年成長30.95％，第三季營收2.82億元，為歷史單季次高：預期第四季在亞洲生技大展實體展效應下，盈餘樂觀。

營運表現耀眼的瑞基，1-9月累計營收7.9億，年增38.13％。

瑞基表示，台灣疫情趨緩，防疫措施逐步放寬，促使新冠病毒日常檢測需求大增。全台目前245間合格特約檢驗單位，使用瑞基產品之單位已達91間。

國際方面，新冠檢測主要市場持續穩定出貨。在日本目前已取得體外診斷用醫藥品外國製造業者登錄證，並積極規劃下一階段產品登記。巴西亦取得體外診斷醫療器材製造商登記，目前產品註冊積極進行中。

展望第四季，瑞基將持續拓展人病檢測市場，日本與巴西積極進行產品認證，並規劃11/4~11/7參展於南港展覽館舉辦之亞洲生技大展實體展，可望為市場拓展帶來正面效益。