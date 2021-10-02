美聯外卡戰進入「4搶2」大亂鬥，大聯盟2012年才增加每個聯盟的外卡席位，今年可能是新規則以來最激烈的爭奪戰。外卡榜的領先者洋基2日以3-4敗給光芒，次席外卡紅襪同日4-2打贏國民，水手1-2敗給天使，藍鳥6-4戰勝金鶯。由目前的戰績來看，有可能4支球隊最後同時要打附加賽，也就是「第163場」例行賽來分出排名。

紐約洋基：91勝69敗（外卡1）

波士頓紅襪：90勝70敗（外卡2）

西雅圖水手：89勝71敗

多倫多藍鳥：89勝71敗

大家都剩下最後2場比賽，如果洋基遭到橫掃，水手、藍鳥才有機會追平，紅襪則有機會超車。洋基的最後系列賽對手是美東冠軍坦帕灣光芒，洋基輸掉了首戰，但他們只要贏1場就可確定保住外卡。

紅襪最後兩戰打敗國民的難度不高，比洋基贏球的機率還大，屆時就能搶到外卡首席。紅襪在2012年外卡改制以來從未拿過外卡晉級，有望與世仇洋基在季後賽一戰決生死。

藍鳥隊本季有MVP等級的猛將小葛瑞洛(VladimirGuerrero)、西曼(Marcus Semien)坐鎮，一路在美東火藥庫生存至今。他們最後的對手是美聯爐主金鶯，再拿兩勝應該難度不大。水手則是遇到攔路虎，天使屬於中段班裡戰力最強的球隊，水手再輸1場就不妙了。倘若4隊要打附加賽，將由對戰成績排行，紅襪、藍鳥可取得主場優勢，洋基、水手只能成為客隊。