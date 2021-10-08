臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

振興五倍券8日即將上路，綁定數位五倍券的好食券剩不到1萬份。經濟部部長王美花7日宣布加碼，不限名額，只要是在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得500元的好食券，估計再增加1億元經費。消息一出引發大批網友不滿，痛批政府鼓勵「早鳥」卻又獎勵「晚鳥」，讓早早配合政府響應政策的民眾彷彿被耍。

王美花表示，10月29日前綁定數位五倍券除可免抽免排獲得好食券外，數位五倍券還有加碼好禮。王並指出，獎項除了3台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車，還有多張台南長榮桂冠住宿券、台糖江南渡假村住宿券、翔園會館住宿券等多項獎品，預計在11月5日下午抽出幸運得主。

至於好食券加碼的金額與份數，根據《工商時報》8日報導，預估每天約有1萬人綁定，將加碼1億元、20萬份好食券。

好食券「晚鳥加碼」一事，引發網路熱議，網友紛紛湧入臉書相關新聞連結下留言：「把我們當白痴耍？」「那早鳥不是蠢貨？」「早點綁的都沒好處」、「那原本綁的人有啥？」「是在玩辦家家酒嗎？」「一下要我們當早鳥，一下要我們當晚鳥，到底想怎樣」、「這樣很不公平耶，大家就是怕沒有才去搶，浪費大家時間」、「故意限量再大開放，營造人民瘋搶的成績與德政」。