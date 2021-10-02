現在美國媒體打算「死馬當活馬醫」嗎？根據《ESPN》記者洛維、溫霍斯特在「The Jump」節目中爆料，在目前七六人與班西蒙斯陷入交易困境下，擁有眾多球員交易籌碼的溜馬，或許可能成為交易班西蒙斯的黑馬，甚至雷霆也被拉進來。

洛維與溫霍斯特一致認為，目前溜馬擁有布羅格登(2170萬美元)、沙波尼斯(1850萬美元)、透納(1750萬美元)、利佛特(1750萬美元)、華倫(1270萬美元)、蘭姆(1050萬美元)等不錯球員交易籌碼，拿去跟班西蒙斯匹配合約價碼，算是相當合適。

七六人當前交易班西蒙斯陷入困境主因，在於他們想把班西蒙斯當作跟「大鬍子」哈登同樣價碼的球星交易出去，事實上班西蒙斯的交易行情早已大跌，大部分球隊都不願意花費大量籌碼交換這顆不定時炸彈，唯一方式就是七六人降價拋售。

只要七六人願意低頭降下班西蒙斯的交易行情，溜馬或許可能成為交易班西蒙斯的三方或四方球隊之一，雷霆也有可能參與其中，因為雷霆是聯盟目前唯一擁有大量薪資空間的球隊，現在就看七六人是否認賠殺出，以及溜馬是否願意出價搶班西蒙斯了。