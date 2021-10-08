硬要等到最後一刻才肯接種新冠疫苗的勇士前鋒威金斯，如今才開始展現接種過後的副作用嗎？威金斯8日以身體痠痛為由，缺席了勇士正常訓練，也將可能無法出席9日前往洛杉磯遭遇湖人的熱身賽，儘管他在前兩場熱身賽都有上陣，如今恐怕只能好好休息了。

威金斯在勇士前兩場分別出戰拓荒者與金塊的熱身賽，都上場打了大約16分鐘，留下場均8.5分、2.0籃板及2.0助攻的平平數據，感覺他的身體確實受到接種疫苗後的影響，一切只能怪他太晚接種疫苗，甚至他還對外放話自己是被逼的。

「我認為要做一些事情，像是工作，這個時候你的身體並非只屬於你自己的，」威金斯表示，「如果你想在現代社會生存下去，我猜你必須遵守一些規則，關於什麼東西可以進入你的身體，或你需要做什麼，我希望那些比我更強的人堅持下去。」

威金斯先前曾用宗教信仰為由，跟聯盟申請出賽特例遭到拒絕，他也透露自己不肯接種的主因，「過去我對某些藥物出現過敏反應，這增加我對疫苗的恐懼心理，我現在仍隨時攜帶腎上腺素注射器，擔心自己出現過敏跡象，我不喜歡我的身體內有任何不自然的東西。」