2021年台南黑面琵鷺保育季10月24日將在台南市七股特生中心黑面琵鷺展示館前登場，今年活動期間，將再度發動尋找市長黃偉哲去年野放黑面琵鷺「T85」的行蹤，首先發現的鳥友，市府將會頒發紀念品鼓勵。

市府農業局長李建裕表示，去年1月19日保育志工黃永豐與邱景威，在學甲溼地生態園區巡查時，發現1隻病懨懨的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑並安置養病，再送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練康復。

李建裕說，為了後續追蹤，人員將這隻黑面琵鷺繫上「T85」腳環，去年2月26日黃偉哲在學甲溼地生態園區野放，歡送康復的黑琵回歸大自然；而這隻黑面琵鷺去年清明節飛回韓國繁殖後，秋冬時分再飛回台灣度冬。

2020年台南黑面琵鷺保育季發動找尋黑面琵鷺「T85」的蹤跡，在12月12日近午時分，被鳥友胡榮顯在嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，且健康活潑地覓食，黃偉哲及許多保育人士得知後都相當高興。

今年黑面琵鷺已經陸續飛抵台南，市府農業局邀請保育及愛鳥人士，再次尋找黑面琵鷺「T85」，一起來關心黑面琵鷺的保育成長。