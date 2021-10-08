隨著班西蒙斯大鬧出走風波越演越烈，他過往的「黑歷史」也被掀了出來！火箭傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪最近透露一件往事，他在2016年前往克里夫蘭觀看總冠軍賽G6，沒想到當時還沒參加選秀的班西蒙斯，竟然直闖包廂不跟麥格瑞迪打招呼。

「當時有個年輕人走進我的包廂，完全沒跟我打招呼，也沒跟在場任何人說話就走了，我發現那個年輕人就是班西蒙斯，」麥格瑞迪表示，「就算他走進來彷彿並不認識任何人，看到我這個『大前輩』在現場，他也傲慢到完全不跟我打招呼。」

不僅麥格瑞迪對班西蒙斯這名「天之驕子」頗有微詞，前NBA副總裁且當過灰熊總管的史圖傑克生，也對班西蒙斯留下相當不好的負面印象，「班西蒙斯看待自己的方式，以及他的經紀團隊對待外界方式，在他參加選秀前，我就感覺有問題。」

「我認為班西蒙斯從個性與心理方面還沒替他加入NBA做好準備，我不懂他的想法，只能從他的舉止判斷，但他最後一年在大學打球表現並不好，」史圖傑克生說，「他有時候的肢體語言讓我很困惑，讓我感覺他的性格很有問題，換成我要選他當狀元，我會相當猶豫。」