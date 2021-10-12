七六人與班西蒙斯(Ben Simmons)的初步和解出現曙光，根據美媒ESPN、《The Athletic》報導，西蒙斯的經紀人保羅(Rich Paul)正在與球團和談，最快本周可以促成西蒙斯返回球隊。西蒙斯至今仍未向訓練營報到，缺席了全部的練球與前兩場熱身賽，罰款已累積72萬美元（新台幣2020萬），再不快點回去，他接下來每場還會損失36萬美元。

不過西蒙斯本人還是不願跟球團說話，他今年8月表示要與球團決裂，目前為止雙方全部的接觸都是由經紀人保羅負責。即使西蒙斯本周向球隊報到，也不代表他回心轉意，只是不想再被罰款而已，球團最後是一定要賣掉西蒙斯的。

西蒙斯是堂堂2016年選秀狀元，2017-78球季新人王，3次入選明星賽、2次防守前三隊、1次抄截王，身高211公分還能打控球後衛，怎麼看都不會淪落到這種窘境。對一個需要長時間持球的控衛來說，不會罰球、不會投籃是一回事，但他還不肯下功夫苦練才是最大問題。他對罰球的恐懼甚至讓他對老鷹第7戰時不敢在空檔切入灌籃，因為對手只要犯規打掉他就行了，反正他也罰不進。

這種破釜沉舟的做法徹底破壞了西蒙斯與球團的關係，熱身賽前播放的球隊影片移除了所有西蒙斯的鏡頭，乾脆當做沒有他這個人。即使西蒙斯返回球隊，也難保費城球迷不會噓爆他。