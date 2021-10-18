距離萬聖節還有2個星期，恐怖片《月光光新慌慌：萬聖殺》上周五在美國上映，首周票房以5035萬美元（約14億元台幣）殺出血路登上票房冠軍，台灣則將於本周五（22日）上映，導演大衛高登格林（David Gordon Green）說：「一定得符合片名，規模要更大、更血腥暴力，殘殺手段更恐怖也更瘋狂。」

編劇丹尼麥克布萊德（Daniel McBride）也提到，導演大衛高登格林很清楚想探討暴力的後遺症，以及那是如何影響哈登菲爾德小鎮。飾演主角洛莉史特羅德的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）則表示，這是部非常不同的電影，上部電影是洛莉的故事，這次是這座小鎮的故事，並探討了所謂的暴民心態，真的是非常緊張刺激。飾演凱倫的茱蒂葛瑞兒（Judy Greer）也談到這部電影從頭到尾都有滿滿的，暴力血腥場面且毫無冷場，因為邪惡今晚必死。

《月光光新慌慌：萬聖殺》是2018年《月光光新慌慌》的續集，導演大衛高登格林長久以來的夢想，就是執導1部三部曲，這三部電影完全是延續1978年《月光光新慌慌》的故事，故事全都是發生在同個萬聖夜。大衛高登格林很確定必須重啟這個電影系列才能好好地敘述洛莉史特羅德的故事，「如果我把這三部電影2018年《月光光新慌慌》、2021年《月光光新慌慌：萬聖殺》和2022年《Halloween Ends》都拍得夠好，再加上原來約翰卡本特1978年的電影，這4部電影將會是一個既精彩又完整的故事曲線」。