110學年度全國青少年藤球賽24日在高雄亞柏會舘進行三人賽，士林國中延續雙人賽奪冠氣勢，再度於三人賽男、女子組搶下冠軍。

士林國中藤球隊實力堅強，男子組三人賽冠軍隊員李敏至、李捷安是雙胞胎兄弟，從小接觸足球，國小四年級開始接觸藤球，進入國中更加專注於藤球訓練，因為兩人主要位置都是做球手，在雙人賽位置重疊所以會分在不同隊，三人賽則成為隊友，哥哥李敏至擔任做球手，弟弟李捷安擔任發球手，發揮一加一大於二的力量。

李敏至與弟弟李捷安既競爭又合作，順利為士林國中在男子組雙人賽打下「金包銀」，又在三人賽奪冠，李敏至說：「拿到好成績很開心，也達到目標，接下來就是往下一個目標邁進，最近就是月底的全國第二次排名賽，希望跟更多學長對抗，對手越強對戰起來越來勁！」

士林國中在女子組三人賽也封后，冠軍賽對決萬丹國中A隊，克服落後1局的劣勢，將戰局逼到第3局，又在決勝局s克服一路落後的不利，最後一舉逆轉奪勝，日籍選手二宮奈緒擔任發球手及時穩住陣腳，不受之前發球失誤影響，穩定發進關鍵球，才讓隊友陳曉葳搶下致勝分，國三的二宮奈緒要帶著雙人賽、三人賽雙料冠軍，前往高中繼續努力。

高中組方面，佳冬高農A隊繼男子組雙人賽金包銀後，再於三人賽奪金，陣中主力潘政佑強調，奪冠當然開心，但殺球失誤過多，表現應該可以更好。教練鄭力元則表示，佳農發展多年，陣中球員有半數都是國家隊成員，奪冠表現是球員努力成果。

女子組方面，明倫高中在冠軍賽擊敗滬江高中，拿下隊史首座青少年賽冠軍，教練詹宇庭對球員努力感動，表示：「這一冠意義非凡！」

士林國中雙胞胎李敏至（右）、李捷安（左）。（中華藤球協會提供）

士林國中陳曉葳興奮慶祝勝利。（中華民國藤球協會提供）