【愛傳媒簡秀枝專欄】藝術家江賢二、吳東龍等，是今（2021）年Art Taipei 新亮點，他們的彩繪，跨界時尚，不但展現藝術產業能量，也為藝術生活化，開出新路。

延續日前台北時裝周系列活動如走秀、直播的熱度，將文化創新的理念，納入台北藝博會展覽主題，展現特色。

副總統賴清德、文化部長李永德、次長李連權，10月21日在參觀甫開幕台北藝博會時，喜吱吱在「時尚藝術跨界特區」停留許久，欣賞藝術家江賢二、吳東龍等藝術新彩裝，比手畫腳，展現逛名牌大街的輕鬆與成就感。

這些來自中央部會的官員，幽默地表示，現在影視圈人士，不再只是以穿戴國際名牌滿足，彩裝藝術家作品，才是時尚潮流趨勢。ART TAIPEI 2021首度跨界與文化部文創發展司合作，打造時尚藝術跨界特區，邀請台灣時尚設計師温慶珠（Isabelle Wen）擔任該展區藝術總監。

在時尚藝術跨界特區，共有6位時尚設計師融合6位藝術家創作的作品，分別是：DAMUR黃世舜x藝術家吳東龍、AUSTIN.W吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、INF郭瑋x藝術家角斯、UUIN劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及JUST IN XX周裕穎x藝術家江賢二。

從時尚走秀，到藝博會展覧，藝術家找到更多跨域機會與話題權，也許，結束孤芳自賞，推開寂寞畫室，偶而在人頭攢動的藝術市集中，活絡筋骨，秀秀天賦，也是與時俱進的現代新生活！

作者為典藏雜誌社社長

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