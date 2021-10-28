【愛傳媒朱宗慶專欄】隨著時代改變，5G已是現在及未來科技發展趨勢之一。文化部及經濟部有先見之明，在疫情發生前就已有規劃；而歷經劇場冰凍期後，此刻我們更能體會數位的重要，也讓兩廳院5G計畫執行腳步更為快速與踏實。

兩廳院作為5G示範場域，此次計畫是跨部會、跨領域、跨產業的共同嘗試，這讓表演藝術更往前邁出一步。劇場的臨場觀演有其不可替代性，科技的運用，帶來新機會及更多可能性。相信隨著這個新技術的提升，對藝術創作、劇場營運、觀眾服務的延伸，將會帶來更多的想像與創新。

這段時間，兩廳院投入相當大的心力，從幾次與我簡報的過程，深深感受到團隊的用心與細膩！終於，5G從一個大家既期待卻又不熟悉落實到週末即將演出的《神不在的小鎮》，投入慢慢有了具體的樣貌。

尤其，這次製作群集結超過400人的工作團隊，包含藝術家、創作團隊、技術團隊，其中更包含5G應用、虛實整合、異地共演等展演形式、科技應用的呈現，如何溝通、如何執行，再再考驗兩廳院的整合能力，光是這個規模、做法，就是相當大的突破；再者，當初兩廳院製作節目初始，便設下相當高的目標，期待能邀集線上及現場共20萬人參與，沒想到在先前線上暖身活動遊戲開始，就已迅速達標，可見許多人對此充滿關注與期待。

因為期待，我們更謹慎；因為期待，我們也更緊張。同時希望，這些過程與積累能化為未來可分享與傳承的知識與經驗，讓此次演出不只是一場演出，更是人才培育、散播與傳承經驗的種子及開始，未來不僅在台北兩廳院，台中歌劇院、高雄衛武營都能共同進步，帶動表演藝術新里程。

數位這條路，不論5G或其他新科技，許多人都正在路上，雖然未來的路還很長，但再次感謝文化部與經濟部的支持，讓新型態的劇場展演在兩廳院有了起頭，也謝謝兩廳院與所有夥伴的努力，雖然這一年多來表演藝術因疫情大受衝擊，但在疫情之後，跌倒了我們爬起來、爬起來後我們走得更大步。

非常期待週末《神不在的小鎮》的呈現，也期待藉此看見劇場更豐富、更多元的可能，讓藝術納入科技新思維，為文化產業劃下下一個新時代的里程！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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