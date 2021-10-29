為提供年輕設計人才發表舞台，勞動部桃竹苗分署「衣啟飛翔」創客基地29日舉辦2021台灣職人日，首創以百工職人為主題，線上直播職人向度服裝動態秀，6組設計新秀帶來24套以台灣特色產業百工職人形象發想的服裝作品，由模特兒動態展示6個不同產業工作者的時尚面貌，展現年輕人的創新能量。

職人向度服裝動態秀6組展演服裝，來自「衣啟飛翔」創客基地於今年3月舉辦的2021第2屆Look台味服裝設計大賞得獎作品，由全國募集的92組團隊共368件作品脫穎而出，由模特兒展示包括漁業、神轎人員、山林職人、汽修業、採茶農、園藝業等台灣特色產業工作者為發想的服裝作品。

勞動部桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地29日舉辦2021台灣職人日，以百工職人為主題線上直播服裝秀。（邱立雅攝）

來自花蓮小漁村的首獎得主劉品洋，透過作品潮騷想喚起大家對海洋環境的重視，讓更多人認識台灣定置漁業和海洋文化，作品以連身工作褲搭配漁業工作者常用的袖套及圍裙，結合時下流行的工裝時尚，強調大口袋及拆卸式功能設計，呈現海上漁工、漁獲處理員、魚市攤販及漁撈長等漁業基層工作者的力與美，讓人眼睛一亮。

其他得獎作品像是展現宮廟文化中神明出巡的轎班人員、採茶工作者、女性汽車維修工作者的形象服裝打造，都能看到透過設計師的想像力，生活中熟悉的產業職人也展現出不一樣的時尚面貌。

勞動部常務次長陳明仁當天到現場力挺台灣設計，並表示勞工朋友是國家建設的穩定基石及經濟發展的重要原動力，此次結合創客設計師以各行各業基層工作者形象為服裝設計主題創作，希望透過年輕人的角度跟創意，為各行各業辛苦努力的工作者加油打氣。