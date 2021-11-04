星宇航空周邊商品深受航空迷喜愛，航迷期待許久的2022年桌曆今日中午12點於星宇小舖預購開跑，星宇以「2022年度桌曆＃純淨出發」為理念，並以塔台用語「Cleared for takeoff」為靈感，採用純白極簡為主調，迎向全新一年。

「Cleared for takeoff」為航班起飛前，機場塔台空管人員給予機師許可起飛的指引，星宇航空選擇其作為2022金句，代表已準備好航向嶄新的年度，期待能與旅客一同再次擁抱飛行。

2022年星宇航空桌曆透過白色代表無限的可能，等著大家揮灑出自己的色彩，封面以潔白紙質及3D打凸工法呈現A321neo的優雅機身，並加以燙銀勾勒線條，搭配煙灰藍線圈及霧面的內折式底座。外包裝則為純白的抽拉式收藏盒，桌曆取出後，銀箔襯底映入眼簾，由內而外展現出清新的低調奢華。

內頁照片為呼應主題，風格淨透明亮，精選特殊視角及構圖拍攝的航機、訓練設備及受訓實況，展現星宇多方面的美好細節。

「2022 星宇航空桌曆＃純淨出發」售價580元，預購期為今日中午12時至15日晚間11時59分，每人每筆訂單限購6本。