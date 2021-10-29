大陸宮廷劇風潮捧紅許多原本默默無名的影星，其中，由金牌製作于正推出的《延禧攻略》，發掘新面孔吳謹言出演女主角，在戲裡不畏權勢、勇敢機智的模樣，給觀眾留下深刻印象，吳謹言也因此爆紅，演藝路終於開胡，戲約、活動邀約不斷，吳謹言私下經常在社群分享生活及工作花絮，最近曝光的一組穿搭照大開尺度，羽毛裹身露出大片牛奶肌，被讚根本仙女下凡。

其實吳謹言自小是舞蹈科班出身，原本進了中央芭蕾舞團，但工作2年後因傷退團，人生因此走向不同的道路，她2009年又考入北京電影學院表演系，雖然幸運地在大二就開始拍戲，但熬了8年沒出頭，直到被于正簽下、並給了她飾演《延禧攻略》女主角魏瓔珞的機會，她才終於熬出頭，吳謹言也表示會遇上于正、又演了魏瓔珞受到眾人喜愛，實在是「史詩般的運氣」。

人氣與知名度不可同日而語的吳謹言，也希望挑戰不同的自己，除了古裝劇外，她也接時裝劇，也因為成為紅星，因此經常登上時尚雜誌或廣告代言，擁有明亮小臉與纖細身材的她，穿時裝別有一種俐落之美，最近現身活動，一身羽毛裝，又美出新高度。

吳謹言挑戰尺度，穿羽毛裝性感現身。(翻攝自吳謹言微博)

日前她受邀出席活動，換上非傳統的晚禮服，她也藉著工作空檔，到海邊為粉絲們拍攝這套穿搭，只見吳謹言將耳下短直髮中分並配上大方鑽耳環，身上則是一襲平口羽毛長禮服，大秀白皙美肩與纖細臂膀，性感鎖骨也出來見客，在海邊趁著夜色波光，吳謹言渾身散發白皙光芒，散發絕塵仙氣，電暈眾網友，被讚美得猶如仙女，「今天是性感美女」、「鎖骨可以養金魚了」、「真的是美麗動人」。