楊祐寧飾演《天龍八部》悲劇英雄喬峰。（myVideo提供）

楊祐寧與蘇青在《天龍八部》的「喬朱CP」相當虐心。（myVideo提供）

改編自金庸小說、經典不墜的武俠電視劇《天龍八部》，最新翻拍版本找來中港台三地堅強卡司，由楊祐寧飾演喬峰、文詠珊飾演王語嫣、白澍飾演段譽、張天陽飾演虛竹，講述丐幫幫主喬峰、大理世子段譽和少林小僧虛竹三人各自肩負家國使命，從而步入江湖並相知相遇、義結金蘭的故事。楊祐寧說：「這次能夠從讀者變成書中的角色，是夢想成真，像做一場夢一樣，這個過程，我以後好像可以變成一個故事，講給我的小孩聽！」

楊祐寧透露在事前準備角色功課時，特地向金庸迷爸爸討教，爸爸最喜歡的角色也正是「喬峰」，讓他更感肩負重任。他也笑著分享，他的習武經驗從小就開始，「小時候看了俠客的電影之後，我會自己在房間裡練輕功，從床上跳到書桌，再跳到椅子上，當然練的時候是把房門關起來的，怕被媽媽發現！」

劇中，楊祐寧超帥氣的使出精湛武藝，不只以一敵三，更使出絕招降龍十八掌，空中英雄救美落難的阿紫（何泓姍飾）並霸氣摟入懷中，震撼氣勢全場目瞪口呆。除阿紫外，喬峰和阿朱的經典「喬朱CP」雋永愛情也令觀眾刻骨銘心，《延禧攻略》裡爾晴（蘇青飾）這次不使壞，演出機靈又溫柔的阿朱，和楊祐寧的各種甜蜜互動替該劇增添不少粉紅浪漫氛圍。

不過，為父母報仇心切的喬峰，在一次大戰中，誤把阿朱一掌擊成重傷，阿朱最終死於他的懷抱中，「喬朱戀」慘成天人永隔，讓錯殺人生摯愛的喬峰悲痛不已，跪地淋雨崩潰痛哭。蘇青對這場戲印象特別深刻，她和楊祐寧雖得在人造暴雨中忍受寒意拍戲，一個跪地、一個躺地，但仍將情感詮釋到位。

喬峰是金庸筆下註定「忠義難兩全」的悲劇人物，而楊祐寧版的《天龍八部》即將迎來最終大結局，大結局將在7日於myVideo全台獨家首播大結局。