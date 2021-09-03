37歲大陸女星朱珠因連續8年入選「全球百大最美臉孔」，而被封為大陸第一美，今年3月爆出結婚，其丈夫是清華大學美術系教授王昀佳，2日再報喜生下女兒，並曬出女兒萌照，升格當媽的喜悅流露無遺。

朱珠在IG上傳女兒的照片，寫下「Hello Pearl Wang!」透露寶寶名為珍珠，照片中，珍珠雖然閉著眼睛，臉上卻還露出甜蜜笑容，看起來心情很好，尤其兩頰還有明顯的梨渦，神韻和媽媽宛如同個模子刻出來，甜美模樣吸引許多粉絲激動留言「恭喜恭喜」、「絕對親生，那個小梨渦」、「梨渦太可愛了，完美遺傳」、「有梨渦隨媽真好」、「女神恭喜！」

朱珠女兒和她一樣有甜美梨渦。（圖／翻攝自IG）

朱珠因連續8年入選「全球百大最美臉孔」受到關注，在國際上有不少作品，近年也拍了許多電視劇，像是《贅婿》、《斗羅大陸》、新《天龍八部》等，最近則是演出《喬家的兒女》在劇中樸素又優雅的氣質大受好評。

朱珠過去曾和尤文圖斯老闆、法拉利總裁拉波埃爾坎傳出戀情，最後沒當總裁夫人，嫁給教授老公，如今再報喜成為人母，受到大批恭喜。