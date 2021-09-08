香港文匯網報導，大陸國台辦經濟局副局長陳斌華8日在第15屆兩岸經貿合作與發展論壇開幕式上表示，「當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但我們推動兩岸經貿合作的決心堅定不移，行動一如既往。國台辦將會同有關部門和地方，持續為廣大台商台企提供發展機遇，同等待遇。」

這次論壇是第21屆中國國際投資貿易洽談會重要配套。「經貿合作是兩岸關係發展的基礎，也是兩岸同胞親望親好的重要途徑。」陳斌華稱，兩岸經貿立足於兩岸經濟產業互補優勢，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞共同利益，具有強大的內生動力。

陳斌華稱，幾十年來兩岸經貿的開展，有力促進了台灣經濟發展，增進了台灣民眾的利益扶持，幫助廣大台商台企抓住改革開放的歷史機遇，實現自身事業夢想，也為大陸的發展進步和民族的偉大復興作出重要貢獻。

兩岸經貿合作的主場在大陸，根本動力在大陸。針對台灣工商界如何搶抓大陸十四五規劃機遇？陳斌華提出4點建議：「台商台企要下好先手棋，搶佔制高點。」

陳斌華認為，台商台企需更加注重科技創新，加大研發投入，關注國家重點支持的領域和大陸目前仍然存在短板弱項，立足高質量發展。

在建議台商台企踐行綠色發展理念的同時，陳斌華亦建議積極開拓內需市場。「台商台企要深入研究、積極拓展大陸這一全球最具潛力的市場。針對日新月異的消費需求，生產滯銷對路的產品，提供與時俱進的服務，在把握大商機中實現大發展。」

陳斌華還建議台商台企積極擁抱大陸資本市場，「十四五規畫綱要明確提出，支持符合條件的台資企業在大陸上市。優質台企要乘勢而上，善於藉助大陸資本市場，拓寬融資管道。」