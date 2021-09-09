大陸女星朱珠以高顏值和精緻五官，接連入選「全球百大最美臉孔」，朱珠以東方美外型勇闖演藝圈，不過朱珠也已名花有主，她在今年3月情定清華大學美術系教授王昀佳，並在本月初報喜產下女兒，升格當新手媽咪的朱珠，日前則自拍影片分享當媽的喜悅，她肌膚依舊白皙、顏值高，絕佳狀態一點都看不出是剛生完寶寶的產婦。

37歲朱珠放下一頭秀髮、身穿黑色上衣自拍影片，朱珠一開頭就說：「我已經生完寶寶了」，她接著分享生寶寶的過程：「無論你怎麼生，我覺得都是非常難、非常辛苦的，真的覺得做女人太不容易了，母親真的太偉大了」。

朱珠也向孕婦和已當媽咪的女性喊話：「加油，我們是最胖的、最棒的」，朱珠笑稱自己「胖是真的胖」，坦言身材發福不少，還要減肥才能重返螢幕，不過影片中，朱珠肌膚依舊白皙、五官精緻，產後狀態極佳的她，一點都看不出是剛生完寶寶的產婦。

朱珠產後狀態極佳。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

朱珠大學畢業後以VJ身分出道，初試啼聲就被提名最受歡迎潛力歌手，朱珠演藝事業橫跨大銀幕，初演《我知女人心》就和與劉德華、鞏俐等大咖合作，朱珠也因一張絕美的東方臉孔，受好萊塢賞識，並接連演出《雲圖》、《鐵拳》等片，朱珠因連續多年入選「全球百大最美臉孔」，還擁有「大陸第一美」的稱號，朱珠事業亮眼之外，她也在今年3月嫁給北京清華大學美術系教授王昀佳，並在本月初報喜產下女兒，幸福組成一家三口。