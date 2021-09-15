日美混血男團「INTERSECTION」成員和馬-Kaz今年2月以日本參賽者身份參加大陸男團選秀節目《創造營2021》，雖然最終因故未能完賽，濃眉大眼的外型、深情歌喉加上名校高材生身份，依舊讓他獲得極大注目人氣高漲。近日推出首張個人EP《CODE LOVE》，目前人正在美國哈佛大學就讀中的他，親自負責了整張EP專輯的製作過程。

和馬-Kaz參與所有詞曲創作。他以爵士樂為基底，混合Alternative、Chill、Trip hop、Lo-fi Rock、Lo-fi POP等要素，嘗試擺脫不同音樂流派的束縛。專輯命名為《CODE LOVE》，希望探討「圍繞著愛的那些纖細而微妙的複雜感情」。這不但是一張聽完之後會讓人感到震驚的挑戰性作品，更展現出21歲的和馬-Kaz作為Z世代音樂標竿的實力。

專輯中的主打曲〈Drown feat. Hikari Mitsushima〉除了邀請到日本知名女星滿島光合唱共演，還有國際知名獲獎連連的MONDO GROSSO團隊打造不輸電影效果的MV。和馬-Kaz與滿島光演出男女墜入愛河的瞬間，迷幻詩意的場景和兩人火花十足的「眼技」，讓人感到彷彿是在看一部長篇電影。