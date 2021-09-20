中國大陸海關以檢驗出蟲害為由禁止台灣釋迦、蓮霧輸中，農委會宣布撥款10億補助。圖為民眾在坊間水果行選購大目釋迦。（黃世麒攝）

中國大陸公告台灣釋迦和蓮霧因「多次」檢出大洋臀紋粉蚧而暫停輸入，農委會主委陳吉仲表示將向WTO提出貿易仲裁。《中天新聞》20日也派出記者針對此事進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾認為，就算將此事訴諸WTO，可能也不會有太大效果。

大陸海關總署19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起將暫停兩水果輸入。對此陳吉仲表示，防檢局透過正式管道向對岸諮商，若9月30日前未回覆，將向世界貿易組織(WTO)提出貿易仲裁。

對此，《中天新聞》派出記者在台北街頭詢問民眾看法，並提供5個選項讓大家選擇：

1.救救果農告起來，但訴諸WTO有用嗎？

2.蔡英文執政5年了，怎麼還再依賴大陸？！

3.買方市場！買東西不能選擇嗎？本來就可以不要買呀

4.抗中保台！不買就不買，國軍弟兄出動狂磕蓮霧、釋迦

5.用嘴治國！不是說有政府會做事？光罵大陸有用嗎？

總共有21位民眾參與這個投票，而這個街頭民調的結果顯示，有11人選擇選項1，沒有人選擇選項2，3個人選擇項3，選擇選項4的有3個人，選擇選項5的則有4個人。

受訪民眾對此則表示，「沒有用啊」、「我覺得告WTO是沒有用的，應該是不會理我們」、「我覺得沒什麼用，沒什麼說話的權利、「台灣的發言權還是滿有限的」、「本來就可以不要買」、「他們不買我們也沒什麼辦法」。