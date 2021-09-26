桃園市前經發局副局長王允宸，被控收受向違章工廠業者10萬元，被判刑2年10月確定，入監服刑，矯正署已核准其假釋案，近日可出監。

判決指出，周姓業者因工廠無登記證遭查報開罰2萬、勒令停工還面臨拆除，2015年7月23日中午，與桃市前市政顧問鄭義雄在熱炒店邀王允宸餐敘，並商討業者臨時工廠登記申請案解決之道。周餐敘前先給鄭5萬元，席間周、鄭委請王設法釐清業者遲未取得臨時工廠登記事宜。

席畢，周自車內取出裝有現金10萬元賄賂之茶葉禮盒袋1袋，由鄭轉交王允宸，當日下午鄭打電話給王：「你那個茶葉裡面的茶葉要放哪個好」、「這樣聽懂喔」暗示茶葉袋內有現金，王則回覆：「好，瞭解」等語。王回辦公室後，指示下屬盡速處理該案，並收受10萬賄賂花用。

一審判處王允宸徒刑4年2月、褫奪公權4年，鄭、周2人均判刑6個月、得易科罰金，均褫奪公權1年。3人上訴請求判緩刑，高院因3人認罪，改判王2年10月、褫奪公權2年，另鄭、周2人判刑6月確定。

王提上訴遭最高法院駁回，被判刑2年10月確定，入監服刑。另王因此案遭監察院提案彈劾，2017年由當時的公務員懲戒委員會判決王撤職並停止任用2年。