現場除了徵才攤位，同時設有各類身心障職訓體驗、職務再設計就業輔具體驗、職涯諮詢與履歷健檢等。（張毓翎攝）

台南市政府勞工局2日在善化區文康育樂中心，為身心障礙者舉辦「身心障礙者職能加值暨求職博覽會」，此次有超過60家廠商，提供超過700個工作機會，相較上一屆增加200個職缺，且分布於台南20個行政區，有利身障朋友能就近就業，今天吸引近700人次參加。

勞工局就業促進科指出，前年舉辦的身障徵才活動約莫700位民眾參與，跟今年人數不相上下，而因應防疫人流管制，考量身障者的不便性，事前提供線上填寫或更新履歷，讓求職朋友可預約免排隊，今天現場發揮效果，10點過後幾乎看不到排隊人龍。

勞工局就業促進科還提到，這次求職博覽會所提供的職缺，除了廣泛分布在台南行政區，還有少數在外縣市，如連鎖品牌海底撈餐飲公司提供全省門市的身障職缺，供身障朋友申請，另外台鹽公司及新農科技公司也有外縣市職缺，以供民眾選擇。

台南市長黃偉哲今天到場表揚榮獲今年台南市五「心」職場認證得獎企業，以及去年大量採購庇護工場產品之團體；黃偉哲說，許多擁有專業技能的身障者，他們在優質企業裡工作，能夠發揮效率更高，希望這次能幫助企業找到好的求職者，也幫助身障朋友們找到優質的企業。

勞工局長王鑫基說，雖然疫情讓徵才活動的進行多了點等待，但仍不影響大家找工作的心，勞工局上周所舉辦的就業博覽會，總共媒合率達6成；10月16日在永康探索教育公園，將辦理今年第3場的就業博覽會，歡迎有興趣的市民朋友參與。