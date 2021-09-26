蔡政府22日遞出加入CPTPP申請，引發朝野關注，27日邀財經首長赴立院報告。國發會主委龔明鑫書面報告指出，部分產業將因加入CPTPP造成影響，針對內需型產業，我擬在談判協商時爭取分期降稅，減少衝擊。

國發會及經濟部27日就「加入CPTPP對台灣產業的衝擊－定位、時程規劃與因應」赴立法院經濟委員會進行報告，我國為爭取加入CPTPP，政府已就加入CPTPP進行整體影響評估。

國發會針對總體社會面評估指出，我國加入後，整體產業可因受惠於關稅及非關稅障礙降低，而擴大外銷動能及產值，進一步提振我國整體薪資、增加就業及改善所得分配。

部分產業面對國內市場開放的影響，政府已規劃因應對策及配套措施，舉如：針對內需型產業，我國將於加入CPTPP談判協商時爭取分期降稅，減輕可能衝擊。

針對受貿易自由化影響之民眾，政府也將透過勞工職訓、就業輔導等措施提升其就業技能，並持續強化社會安全體系。此外，政府將落實推動5+2產業創新計畫及六大核心戰略產業計畫，優化產業發展環境，並加速數位轉型，創造更多就業機會。

在法規調和影響方面，加入有助精進我國法規協調及檢視機制、強化法規政策影響評估，且可增加與成員交流合作，進而提升我國整體法規品質並與國際接軌。

至於總體經濟影響評估，國發會進行CPTPP總體經濟影響量化評估，評估英國、泰國、南韓、印尼、菲律賓等其他表達加入意願者陸續成為CPTPP會員國前提下，對我國總體經濟影響。模擬結果與國內外智庫、學者觀點大致相同。

假設我國未加入，隨著CPTPP納入更多成員國，對非成員國排擠效應將更為明顯，初估我國經濟成長率累計最多減少0.56個百分點。對外貿易也會因此降低我國產品在CPTPP市場進口占比。

投資方面，隨著CPTPP規模擴大，成員國的資金磁吸效應增強，導致對非成員國投資規模減少；同時也會導致非成員國加速轉往CPTPP地區投資。

產業發展方面，如我不加入，石化、鋼鐵金屬、塑膠、橡膠、化學與建材等產業，將面臨較高貿易障礙，整體產值與出口皆會受到影響。此外，服務業亦將因內需受到未加入CPTPP之衝擊，導致產值下滑。

一旦我加入CPTPP，我國加入將使CPTPP區內供應鏈更趨完整，CPTPP整體效益明顯提升，我國經濟成長率累計增幅亦將超過2個百分點。

對外貿易方面，因加入CPTPP，有助台商深耕南向市場，強化我國與東南亞國家的貿易鏈結，增加對東南亞的出口，有利分散市場。此外，我國與馬來西亞、加拿大及越南等許多CPTPP成員國產品彼此互補程度高於競爭，隱含我國產業可與CPTPP成員國深化供應鏈合作關係，提升整體產業供應鏈韌性及實力。

投資方面，由於我國身處亞太經濟圈的資金節點之一，加入CPTPP後，藉由區域供應鏈及價值鏈的深化，可望大幅升我國長期投資淨額的成長動能。

產業發展方面，短期因為我國加入，對農業、汽車與汽車零組件等產業仍將受到負面影響，惟國發會強調，此為假設許多條件不變下得到模擬結果，而受影響產業可透過轉型升級等預為因應，化危機為轉機。

國發會強調，CPTPP為高標準協定，台灣在推動加入過程中，須進行國內法規調和，可刺激企業創新研發，加速台灣法規體制與國際接軌。