美國政府以晶片荒為由，要求台積電提供商業機密，引發國內一片譁然，有立委質疑，國內企業面臨美國強大壓力，政府能夠成為企業的靠山嗎？經濟部今（2日）回應，一直以來都有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫，並強調相關批評應以事實為本，國內產業不應成為國內政治攻防的犧牲品，「美國政府強迫我國公司揭露(美國)客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題」。

藍委賴士葆指出，美國並非首次引用《國防生產法》逼企業就範，去年搶德、法的口罩及逼通用公司配合製造呼吸器，都引用該法，然經濟部長王美花稱各廠商自願性提供資料，推論太過簡化其嚴重性，但是台積電擋得住美國的壓力嗎？蔡政府能夠成為企業的後盾嗎？

此外，對於王美花「企業有自己考量，決定什麼公開，什麼不公開」的說法，台北市議員王鴻薇更砲轟，若政府不當靠山，哪個企業有底氣拒絕美國？蔡政府對台積電有需要就捧成護國神山，有麻煩就當成民間企業，簡直是把台積電當工具人。

經濟部今日重申，對於媒體報導美國政府於國際間，要求半導體業者提供供應鏈資料一事，一直以來皆有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫；美方於今（110）年9月23日與半導體業者會後經濟部即聯繫台積電討論處理狀況，公司也公開表示政府一直很關心，相關批評應以事實為本，國內產業不應成為國內政治攻防的犧牲品。

對於美方問卷的議題，經濟部再次澄清，美方所提調查半導體業問卷是為了解整體供應鏈全貌，26項題目其中半數是提供予半導體設計、製造（代工、自行生產）及後段封測等業者，其餘則是予半導體終端使用者，並非針對特定業者，且採自願性質。再者台灣業者也已明確表示立場，如涉及客戶隱私資訊之商業機密，未經客戶同意將不予提供。

經濟部特別強調，台灣半導體產業發展至今，已成為全球高科技創新研發的重要夥伴與後盾，對我企業而言，美國公司本就是為最大宗客戶之一。換句話說，所謂美國政府強迫我國公司揭露(美國)客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。

在許多產品中，都可見國際品牌應用台灣半導體進行創新；台灣政府亦將全力協助我業者與國際溝通，相關聯繫管道無論是經濟部、政府各單位及業者溝通都已暢通無礙，政府本就會全力協助我商各項國際溝通，絕對不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

台灣政府於去（109）年12月至110年1月間接獲我國駐外代表處反應國際車用電子晶片供應不足時，經濟部即全力處理晶片缺貨問題，我國業者也積極配合，預估短期內晶圓出貨可望達到供需平衡。經濟部長王美花部長也說明，目前的出貨瓶頸並非我業者的製造量能，而是晶圓後續的封裝工序。待東南亞疫情紓緩、產能恢復後，問題將可望獲得緩解。