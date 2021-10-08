台股加權指數8日小幅開高在16742.35點，連二日上漲，權王台積電（2330）開在582元，小漲2元，IC設計9月營收強勁，早盤股價漲勢整齊，但7日大漲的航運股，8日立刻回跌，包括貨櫃三雄萬海、陽明與長榮等，與散裝船指標裕民、中航等震盪走疲，壓抑指數漲幅收歛，使盤勢維持在平盤附近狹幅震盪。

受到參議員達成協議、將短暫拉高舉債上限的激勵，美國四大指數7日全面跳高。

道瓊工業平均指數10月7日終場上漲0.98％（337.95點）、收34754.94點。那斯達克指數上漲1.85％（277.53點）、收15250.86點。費城半導體指數上漲1.1％（35.69點）、收3274.48點。

統一投顧指出，7日台股反彈大漲，但整體成交量仍不足3000億元，顯見追價買盤力道不強。

考量中國企業債務問題仍在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上國慶連假將至，國際股市震盪難免，不確定性仍高，短線跌深反彈，仍須謹慎保守因應。

統一投顧建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。