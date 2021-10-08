日本政府將在10月底眾議院大選後編列2021年度追加預算案，正研擬投入數千億日圓補助設立半導體製造廠，包括吸引台灣大廠台積電赴日設廠；傳出台積電新廠可能落腳熊本縣。

晶圓代工廠台積電7月召開股東會時，董事長劉德音表示，有評估去日本設晶圓製造廠。

日本共同社報導，日本政府考量美中對立日漸激化，應盡速強化重要物資半導體的供應網，建立能安定供貨的體系，以強化經濟安全保障。

報導說，台積電7月曾表態研議在日本設廠，日本政府相關人士透露，有可能在熊本縣設廠。