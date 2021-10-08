美國商務部日前召開半導體峰會，遭到韓媒爆料包括台積電、三星等晶圓代工廠必須在11月8日前提交機密資料，引發各界矚目。最新消息傳出，AIT發言人鄧艾德今正式透過書面回應表示，涉及到營業秘密的部分不會對外公開，同時也會遵守營業秘密。

據《ETtoday新聞雲》今（8日）報導，AIT發言人鄧艾正式透過書面回應稱，美國商務部和半導體業主要參與者的會面，討論有關於半導體供應鏈的問題，其所衍生出向廠商詢問資料的問券調查是「自願性」，這些相關資訊若涉及到營業秘密的部分不會對外公開，同時也會遵守營業秘密。

美國商務部9月23日召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星、美光以及各產業巨頭都出席，韓媒爆料，面對晶片荒問題，美國商務部要求台積電等半導體公司交出繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，這可能會削弱大廠的議價能力與競爭力。

對於美國此舉要求台積電在內的半導體產業交出庫存機密資料，蔡政府態度消極遭在野黨重批；國發會主委龔明鑫與台積電連繫後確認，此案為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，旨在徵詢相關產業以了解實況，並於9月24日在美國商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，美國政府可提供協助。

經濟部長王美花本月１日也稱，對美方行動一直有掌握，周四也有跟美方官員溝通此事，已得到他們回應不會把資料公開出去。