女星趙薇8月底突傳出作品遭下架、除名，微博上個人超話也一夜間被刪除，外界揣測恐因和馬雲關係友好有關，但未獲證實。神隱多日的趙薇，先前暗示人還在大陸，沒逃跑去法國，昨(14日)許多網友瘋傳她現身老家蕪湖的中國移動電信營業廳辦事情，事後還大方與工作人員合影，但照片畫質低，加上工作人員都沒戴口罩，引來外界質疑不是近期的照片。

趙薇過去以《還珠格格》中的「小燕子」一角走紅，之後她嫁給富商黃有龍，事業做得有聲有色，傳聞累積了約292億元台幣的身家，2018年更打進胡潤全球白手起家女富豪榜，但她2019年被500多位投資者提告旗下的祥源文化公司涉及證券虛假陳述，又和馬雲關係好，傳出因此捲入封殺疑雲。

趙薇遭傳現身蕪湖的中國移動電信營業廳。（圖／翻攝自裝看見微博）

對此，趙薇兩度發文，起初她曬照寫下「北京的秋天」，暗示人跟父母仍留在北京，並無像外界所說逃到法國酒莊避風頭，但隨即刪文。本月12日她又被網友發現到女導演李孟橋的微博悄悄寫下：「生日快樂」，並加上愛心和笑臉的表情符號，似乎想報平安證明沒事，但她晚了近半個月才送上祝福，也引來許多猜測。

昨下午有網友爆料目擊趙薇。（圖／翻攝自奇緣天宇微博）

據《東網》報導，昨天不少網友發文透露在蕪湖的中國移動電信營業廳捕獲野生趙薇，可見她穿紫色T恤及短褲，臉上戴著黑色口罩，辦完事情後也親切跟工作人員合照，後面更有共產黨建黨百年的活動標語「學黨史，悟思想、辦實事」等。網友議論：「昨天不是說去註銷身分證嗎」、「去移動營業廳註銷身分證？」、「不管是網絡上還是現實中，不跟風不造謠，請理智思考」、「這照片是今天的，真的假的」、「後面的文宣板都是建黨百年的內容當然是真的了」、「我是移動的（工作人員），你只要敢告訴我哪個營業廳的工作人員敢不戴口罩辦業務」、「我們家這邊不嚴重也都不怎麼戴口罩，除了坐公交（公車）」。

趙薇背後有建黨百年活動看板。（圖／翻攝自蕪湖微博）