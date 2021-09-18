大陸38歲實力派女星孫儷，憑著《後宮甄嬛傳》紅遍兩岸三地，她戲外更有個美好家庭，與男星鄧超結婚11年育有一對子女，近日更瘋傳她再度懷有第三胎，且跟她戲中人物甄嬛一樣是對龍鳳胎。對此，孫儷工作室稍早更以一句「都快5年了」幽默闢謠。

孫儷在今年1月與趙又廷主演《理想之城》殺青後，已快9個多月沒拍戲，今年6月現身公開活動，精緻臉蛋就被發現明顯浮腫，令她懷有3胎的消息不逕而走，甚至爆出她與最著名的角色甄嬛一樣，第三胎是龍鳳胎。

孫儷今年6月現身公開活動，臉蛋明顯浮腫，因此惹來懷孕傳聞。(取自搜狐娛樂)

隨著孫儷懷龍鳳胎傳言越演越烈，更有不少粉絲在社群網站留言詢問工作室孫儷懷孕真相，對此孫儷工作室稍早也相繼以「假到不能再假了」、「最早從2017年開始傳的，已快5年了」、「這個聽說聽了4、5年了呢」回應粉絲，幽默闢謠。

在出道作品《情深深雨濛濛》幫女主角趙薇伴舞的孫儷，2011年憑著《後宮甄嬛傳》的甄嬛一角奠定大陸戲劇界一姐地位。劇中甄嬛因得知雍正比她當成純元皇后的替身，心灰意冷而愛上了果郡王，更因此生下了一對龍鳳胎，最慘的就是雍正到過世之前，都不知道自己並非龍鳳胎的生父。