大陸知名女星楊冪與香港男星劉愷威，於2014年奉女成婚後，婚姻維持近5年便宣告離婚，而兩人即使離婚還是以親人的身分共同照顧女兒「小糯米」。不過，工作繁忙的楊冪，已許久沒有飛往香港的行程，中秋節也沒有陪伴在小糯米身邊，而她的前公公劉丹，近日參加活動時則透露愛孫中秋節的行程。

根據香港媒體《香港01》的報導，現年77歲的劉丹近日因演出電視劇《愛·回家之開心速遞》而受邀出席宣傳活動，在活動上被媒體詢問到孫女小糯米的近況以及中秋節行程時，他除了無奈表示「中秋節要拍戲」，也透露小糯米已和同學及他們的家長約好玩燈籠，之後也會和奶奶（劉愷威母親）出去玩。

另外，劉丹表示，劉愷威近日已搭機飛到大陸出席中秋晚會的活動，即使回來也得隔離很長一段時間，因此中秋節當天也無法陪伴小糯米，但劉愷威每天都會跟小糯米視訊；當記者再問到前媳婦楊冪是否有打電話來問候時，劉丹則尷尬回應「沒有，不要問這個啦」並趕緊轉移話題，不願多加說明楊冪與孫女的互動。

楊冪自從2018年與劉愷威離婚後，曾多次在節目中表示，不希望小糯米的長相及生活被攤在陽光底下，也不希望女兒受到媒體及粉絲的打擾，因此問到相關話題總是避重就輕的回答，相當注重女兒的隱私。而她2019年還曾被拍到出席女兒的生日趴，之後就鮮少飛往香港，加上疫情的影響，更難有機會見到彼此。

但這次劉丹公開透露孫女私下的生活，也意外引起網友反彈，紛紛留言「別再消費孩子了」、「又開始了」、「這家人怎麼每天出現都在講小孩的事」、「整天將兒子塑造成好爸爸形象，也沒有天天陪孩子啊」、「我不是楊冪的粉絲聽了也不舒服」。