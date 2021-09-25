近年來全台房價居高不下，上漲速度遠比薪水成長還要快，數據顯示，從2010至2020年間，六都家戶所得雖增加22.4%，但房價漲幅卻高達76.7%，代表房價漲幅比所得高出2.4倍，其中台北電梯大樓平均價格從1811.4萬漲至2856.8萬，漲幅高達57.7%，顯示國人買房壓力越來越大，消息一出引起網友們熱議，直呼看不到打房成效，「市井小民的心聲，房價真的越來越貴」、「這房價誰買得起？」

據主計總處與內政部數據顯示，全台不分建物房價增幅達42.7%，但平均每戶可支配總額只成長21.3%，房價漲幅比所得高出1倍，若鎖定六都，不分建物房價漲幅達76.7%，每戶可支配所得增幅為22.4%，代表房價漲幅比所得高出2.4倍，加薪速度越來越追不上房價上漲的速度。

若以台北市房價觀察，台北市每戶可支配所得從129萬8640元，提高至142萬2856元，增幅9.5%，但北市不分建物的平均總價從1507.7萬，漲至2195.5萬，漲幅45.6%。其中電梯大樓平均總價從1811.4萬，上漲至2856.8萬，漲幅57.7%。換句話說，過去11年來，北市家戶可支配所得增加不到1成，但房價至少漲了4成5，房價成長是可支配所得成長的4.8倍。

消息一出引起網友們熱烈討論，「台北直接漲一半，誰買得起？」、「電梯大樓10年漲1000萬，這什麼可怕數字」、「打房到底打到哪了？房價越來越貴」、「政府講打房，誰會信啊，看統計數據就知道了」、「房價真的高的有點離譜」、「房價真的漲得太誇張了。」