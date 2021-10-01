外媒引述消息人士透露，大陸最大乳製品生產商伊利股份正研擬對嬰兒配方奶粉生產商澳優的潛在收購。消息指出，針對可能收購澳優一事，伊利一直在與銀行討論融資事宜。

消息人士表示，伊利收購澳優的計畫仍在討論階段，尚不確定是否會正式出價，澳優目前市值約為138億港元。此外，澳優仍可能吸引其他行業參與者的收購興趣。

澳優港股股價9月30日收市報8.04港元，逆市上漲7.5％，成交額為5310萬港元。

澳優相關人士1日表示，對於伊利擬收購澳優的市場消息，公司相關資皆以官方公告為準，目前公司生產經營一切正常。

陸媒日前報導，澳優旗下愛益森品牌推出首款適用於嬰幼兒使用的益生菌產品愛益森小橙盒，宣告澳優向嬰幼兒配方食品佈局大健康產業邁出新一步。目前計劃於10月推出小藍盒及小粉盒即食型乳酸菌，並於2022年1月至3月推出藍帽子認證保健品及嬰幼兒滴劑益生菌，以強化品牌競爭力。