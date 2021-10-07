台新銀行數位創新再傳捷報，數位金融品牌Richart奪下首屆工商時報《數位金融獎》數位創新金質獎，數位金融生態圈Richart Life則獲得數位轉型典範優質獎的殊榮，由金管會主委黃天牧頒獎，該行總經理尚瑞強代表領獎。

台新銀行表示，這不僅代表著台新銀行的數位金融服務在市場上獲得民眾青睞，貼心的產品設計、多元的創新服務、便利的異業合作內容以及良好的用戶體驗，都得到主辦單位與評審們的高度肯定。

尚瑞強指出，Richart始終朝著「依據客戶需求建構最佳用戶體驗的數位平台」的目標努力，Richart秉持著「簡單、方便、懂你、透明」的核心價值，希望能夠提供給數位用戶創新的體驗，是國內首家提供全線上台、外幣、信託整合開戶流程的數位銀行。

創新數位產品像是10元銅板投資、3萬元小額信貸等，Richart都是根據客戶的許願而逐一實現，透過敏捷式開發，打造了目前台灣最多人使用的數位銀行。2021年第二季受到疫情影響，民眾減少外出增加數位服務的使用，更促進數位金融的發展，Richart無論是轉帳交易量、貸款新撥量或基金新申購金額，都較去年同期，擁有顯著的成長，顯見民眾對零接觸的數位金融服務接受度和依賴程度越來越高。

Richart Life自2020年推出後，持續運用新技術如API、區塊鏈、大數據等，於台新銀行內部進行數位轉型。尚瑞強說，2021年推出銀行業首見的體驗會員制度，使Richart Life的生活服務得以觸及全臺灣2300萬民眾；更運用大數據分析，逐步優化APP的使用者介面，提升使用者體驗；並透過API介接生態圈商戶，串聯民眾最常使用的生活金融服務，讓客戶可以在Richart Life上滿足生活所需；以及運用區塊鏈技術整合市面上各種點數，民眾可以在Richart Life上一目瞭然所擁有的點數。

台新銀行強調，未來將持續擴充Richart的創新產品線以及Richart Life的合作領域，深入用戶各種生活場景，與各式產業夥伴共同攜手合作，在民眾需要金融服務的場域，即時地提供無斷點的用戶體驗，實現生活金融無界限的願景。