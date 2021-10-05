大陸限電問題牽扯全球經濟情勢，影響產業包括電子業、糧食生產、航運等，主要原因就是煤炭價格飆漲、而且庫存處在極低水位，部分外媒將問題之一歸咎於去年開打的陸澳貿易戰，由於限制澳洲動力煤進口，加上今年經濟復甦用電需求大增，讓北京當局在電力調配出現問題。據外媒報導，大陸近期讓少量澳洲煤炭卸貨，應付燃眉之急。

據《CNBC》報導，大陸目前面臨限電危機，包括極端氣候、經濟動能增長、北京當局推動減排政策，由於大陸主要發電方式依靠燃煤發電，但隨著燃煤庫存在8月觸及10年低點，同時公布各省分在執行降低能耗的晴雨圖，這些被點名改進的省分急就章，竟以突襲式限電，打擊聚集在崑山一帶的台灣電子業生產基地，引爆了大陸製造業供應能源不穩定的隱憂。

瑞穗亞洲及大洋洲財政部經濟策略主管Vishnu Varathan表示，大路明顯需要更多的煤炭來源，防止因限電威脅今年第四季經濟成長，但是陸澳貿易戰問題仍未解，讓大陸難以正面向澳洲這個最佳煤炭進口來源大幅拉貨。

澳洲在去年世界衛生組織(WHO)發起追尋新冠病毒來源調查，被視為針對北京當局而來，導致大陸限制澳洲大麥、鐵礦砂、葡萄酒、煤炭等大宗貨物進口，雖然澳洲僅占大陸從外國進口煤炭的2~3%，但在需求緊繃下，加上大陸經濟復甦強勁，對於燃煤發電需求大增，導致大陸去年底就出現過限電問題，大陸同時向印尼、蒙古、俄羅斯增加採購，甚至向印尼煤礦企業簽署價值15億美元的供應協議，但仍無法滿足大陸需求。

據《金融時報》報導，船舶經紀公司Braemar ACM Shipbroking首席乾貨分析師Nick Ristic表示，從去年以來，在大陸港口外等候的幾艘澳洲貨船終於靠港，並且吃水水位有所改變，代表這些裝載的澳洲煤炭的確上岸，估計有45萬噸完成卸貨。能源研究公司Kple指出，9月有5艘在港外等候的貨船，卸下超過38萬噸澳洲動力煤。

大宗貨物價格評估機構Argus Media表示，澳洲2020年向大陸出口動力煤達3500萬噸，2018年及2019年對陸出口近5000萬噸，但到了2020年11月，澳洲向陸出口的煤炭幾乎歸零。

鄭州商品交易所的動力煤期貨上周四報價逼近每噸1393.60元人民幣，離歷史高點不遠，過去1個月價格更是飆漲75%。至於北京當局目前鼓勵向海外增加採購量，IHS Markit大中華電力及可再生能源研究主管Lara Dong表示，在能源緊缺的狀況下，代表大陸適時鬆綁貿易戰禁令，但是目前價格已經推到發電廠難以負荷的程度，誰會承接這些昂貴的煤炭來虧損發電？