網安設備廠其陽(3564)受惠中美主要客戶拉貨力道轉強，2021年9月及第三季合併營收同步雙位數「雙升」改寫新高，利多激勵今（5）日不畏大盤再度殺跌近250點，股價開高後放量直攻漲停價26.45元，創5月初以來近5月高點，領漲工業電腦（IPC）族群。

其陽2019年獲友通入主、加入佳世達集團聯合艦隊，隨著有效利用佳世達集團聯合採購優勢、優化與友通偕同生產效益顯現，配合中國大陸網通電信基建需求暢旺、美國及韓國等新專案導入，單季營運狀況明顯趨穩，帶動2020年獲利回升至近4年高點。

受淡季需求轉弱、新台幣強升、零組件缺料及採購成本上漲等逆風干擾，其陽2021年上半年淡季營運表現偏弱，合併營收6.96億元、年減13.42％，稅後淨利628萬元、年減26.18％，每股盈餘（EPS）0.11元，遜於去年同期0.14元。

不過，其陽月營收7月起顯著轉強，9月自結合併營收創2.34億元新高，月增13.62％、年增32.48％，連3月雙位數「雙升」，使第三季合併營收亦創6.2億元新高，季增達66.35％、年增達50.6％。累計前三季合併營收13.16億元、年增8.27％，續創同期新高。

其陽表示，雖然全球疫情持續嚴峻、且面臨原物料短缺逆風，但公司受惠主要市場需求轉強，中國大陸及美國客戶9月均大幅提升拉貨力道，在母公司友通及佳世達集團全力協助採購生產下，帶動9月及第三季營收同步改寫新高。

其陽董事長李昌鴻表示，公司今年專注經營網安、伺服器、邊緣運算解決方案及電信設備等網通業務，持續拓展研發領域，以拓展電信設備市場作為重要成長動能，並繼續投注資源服務開發美國大型客戶，開發中國大陸晶片平台產品以拓展多條產品線。

展望後市，李昌鴻指出，今年初許多接獲的ODM專案將在第四季進行試產，且投入的研發資源將在明年有顯著收穫，除了傳統網安市場需求穩健成長，預計在邊緣運算、5G市場亦將有新進展，可望持續挹注公司營運成長動能。

為因應公司成長需求，其陽董事會通過決議取得不動產，斥資4.7億元向亞凡堤商記中心購置位於新北市汐止區的99.84坪土地、面積約1327.64坪的建物及約179.56坪的16筆車位，作為公司新辦公室使用，並將於近日喬遷、以擴大營運。