美國晶片設計大廠高通（Qualcomm）周一宣布將與投資公司SSW Partners合資45億美元收購汽車零件供應商Veoneer。

高通預計這項交易將於明年完成。

高通表示收購後將分拆Veoneer業務，高通將取得Veoneer的電腦視覺和自動駕駛事業Arriver，而SSW將取得包括Veoneer汽車零件等其餘業務，並考慮分拆出售。

在7月時，Veoneer同意讓加拿大汽車零配件公司麥格納（Magna International）以每股31.25美元進行收購。然而SSW與高通半途殺出，出價高達每股37美元，較Veoneer在麥格納宣布收購前的股價溢價86%，成功搶下這筆交易。

根據合約，Veoneer必須支付麥格納1.1億美元分手費。

Arriver事業主要負責開發「先進輔助駕駛系統」（advanced driver-assistance systems,ADAS），這是Veoneer與高通去年展開合作的項目。

高通表示，未來Arriver的軟體將與自家的自動駕駛平台Snapdragon Ride進行整合。

雖然僅占公司營運的一小部分，但高通的汽車業務正快速成長，上季高通的汽車事業營收為2.53億美元，遠不及手機技術事業營收38.6億美元，但與去年同期相比大幅成長了83%。