大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，婚後育有一對兒女等等、小花，不時會在網上分享家庭日常，最近孫儷談到孩子起床氣的問題，就傳授大家一個妙招，不但有效，小朋友還會醒得很愉快。

孫儷22日在微博發文，提到兒女最近起床氣好了很多，她也不藏私分享對付孩子起床氣的有效辦法，孫儷透露自己會在叫完孩子起床後，先去拉開窗簾，接著替他們拍背、拍屁股，並補充說：「拍背本來就是提升陽氣的，這樣拍一拍沒幾分鐘，他們就醒了，並且清醒得很愉快」，孩子醒來之後覺得舒服，還會向她撒嬌還要拍，若她有時間的話，還會幫孩子揉揉肚子。

孫儷分享對付小孩起床氣的方法。（圖／翻攝自微博）

孫儷分享對付小朋友起床氣的方法，既不費力也不會讓母子之間不快樂，不少網友看了直誇孫儷「娘娘好溫柔」、「有這麼溫柔的媽媽叫起床，直接沒有起床氣了」、「好有耐心的媽媽」，更有人歪樓笑稱「治療起床氣最好的方法，就是睡到自然醒」。

孫儷今年6月現身公開活動，被指臉蛋明顯浮腫，因此被瘋傳懷有第三胎，還一度傳出是龍鳳胎，對此，工作室陸續回應粉絲「假到不能再假了」、「最早從2017年開始傳的，已快5年了」，幽默闢謠。