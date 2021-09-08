中共中央機關報《光明日報》8日報導，按照大陸全國「掃黃打非」工作小組部署，中共中央宣傳部、中央網信辦、大陸國務院工業和資訊化部、公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局今年6月起共同開展的「淨網」集中行動，取得階段成效。據不完全統計，6月至8月底，執法監管部門共查辦涉網路行政和刑事案件822起，處置低俗有害資訊40多萬條，取締關閉網站4800餘個；督促網站平台清理低俗有害資訊2000多萬條，處置違法違規帳號800多萬個。

報導稱，集中行動中，成功偵破了一批典型刑事案件，形成強大震懾；加強網路文化市場監督管理和執法檢查，加大打擊網路動漫、音視訊領域違法違規行為力度，專項清理涉兒童「邪典」視訊；對重點網路視聽平台開展內容安全檢查，及時處置有害節目和不良內容等。

報導指出，為更好發揮典型案件的警示教育作用，大陸全國「掃黃打非」辦公室從近期各地查辦的「淨網」類型案件中篩選5起案件，公布簡要案情。

──浙江金華查辦「匠人風」網站傳播淫穢物品案。涉案人員使用「素材」「國模」「高清」等關鍵字通過網路購物平台大肆招攬客戶，將客戶引流至社交平台進行私下交易，引誘客戶充值後通過雲盤進行共用。涉案淫穢視訊8000餘部、淫穢圖片50000餘張，傳播客戶達十萬餘人，其中大量為未成年人和在校學生。主犯江某等人被判處有期徒刑6年、3年。

──浙江舟山搗毀一網路淫穢表演平台。2021年3月，浙江舟山警方赴7省市開展統一行動，偵破「重慶科密互動」平台涉嫌組織淫穢表演案，抓獲違法犯罪嫌疑人107人，對66人採取刑事強制措施。蘭某夥同他人，註冊成立多家網路科技公司，並搭建網路平台、開發「美聊」等直播App，以經營一對一真人直播表演方式組織淫穢表演，3個月非法涉案資金達3600餘萬元。

──安徽全椒偵破「5·11」傳播淫穢物品牟利案。2021年3月，全椒縣公安局對滁州市、全椒縣「掃黃打非」辦公室轉辦的某QQ群存在發送色情網站連結行為線索展開偵辦。經查，犯嫌朱某自行創建色情網站並招募代理推廣，通過第四方支付平台以遊戲幣充值方式「洗錢」，獲取非法利益200餘萬元。朱嫌、劉嫌等人已被刑事拘留。

──四川遂寧偵破「5·03」利用淫穢視訊猥褻未成年人案。2021年5月，犯嫌查某使用社交軟體冒充學生與未成年女學生聊天，誘惑、威脅她們拍攝各種裸露照片、視訊，並通過網盤、論壇等傳播相關照片、視訊達500餘G。經核實，受害人均為9至14歲的女性未成年人。目前，查某某已被依法刑事拘留。

──湖北蘄春偵破「6·07」網路侵犯著作權案。近期，黃岡市蘄春縣公安局立案偵破一起網路侵犯著作權案。經查，犯嫌程某成立某網路科技公司，於2018年下半年開始從相關平台下載800餘款正版遊戲，通過插入廣告等方式修改，未經遊戲版權方許可將修改後的遊戲通過網路平台出售，非法獲利400餘萬元。5嫌已被抓獲。