白家綺大讚吳東諺在片中魅力十足，直呼「看完初剪重新愛上」。（羅永銘攝）

驚悚推理燒腦懸疑片《影子背後》11日舉辦媒體特映餐會，主演謝承均、白家綺、吳東諺等人出席，白家綺說去年拍攝時正懷胎6個月很常害喜，感謝工作人員對她無微不至的照顧，還特別安排她的戲分集中在1周內拍完，並透露有場樓梯戲拍了一整晚，讓她在片場狂宮縮，但當時擔心會耽誤拍攝進度，遲遲不敢開口，直到現在才敢說出來。

白家綺分享去年懷上4寶「朵拉」的消息還沒公開，就接到該片的邀約，除了被所飾演的「琴醫師」人設所吸引，也剛好與片中孕婦身分不謀而合，決定與老公攜手演出，睽違5年再次合作，夫妻倆沒有太多對手戲，她昨僅透露是「耐人尋味的關係」，反而是和飾演檢察官的謝承均對戲多，不過2人認識多年，之前卻從未一起拍過八點檔，首次合作默契十足，當時在台中拍攝，收工後謝承均都會帶著她和其他人員一起去附近吃好料，記者會上拍照時，她還搞笑故意緊貼謝承均，一旁的正牌老公吳東諺也很配合佯裝吃醋。

自《苦力》後已2年沒拍戲的白家綺也一點都不生澀，被導演李世偉大讚「第1場戲就很上手」，不過有個上下樓梯的鏡頭，因為導演喜歡用一鏡到底的方式拍攝，重拍了有50至60次，直到凌晨才收工，她笑曝「因為會用到核心，那時候拍到一直宮縮」，並表示過程很緊繃，因為腳要踏對階梯，視線也要看向對戲的謝承均，所以不能往下看，謝承均也補充「但我們一次都沒NG唷」，雖然最後只有出現在片中40秒，但他們都對成果相當滿意。

時隔9年，吳東諺再度演出電影，有別於以往陽光大男孩形象，這次飾演桀驁不羈、貫穿整部片的「尼克」，他表示事前有參考《鬥陣俱樂部》中布萊德彼特（Brad Pitt）的演出，白家綺也忍不住大讚「看完初剪後，重新愛上我老公，想說那不是我認識的他，真的很有魅力」，不忘笑虧「也覺得他這麼會演，到底平常講的是不是實話，怕他是不是都在演戲」。此外，該劇除了白家綺和吳東諺外，還有阿Ben和徐小可、林道宇和張淨婷、梁煒鈿和喬思語共4對夫婦，導演笑說雖然片酬沒有因此打折，但倒是省了住宿、交通等費用。

《影子背後》是改編自李世偉導演的短篇小說《罪惡心房》，這次也找好友蔡坤庭共同執導。電影採用非線性敘事的手法，窺探一名精神犯罪者，不斷在自我欺騙與救贖中糾結。電影細節處，還可看到導演偷偷埋下的伏筆，帶領觀眾從回憶裡，拼湊出潛藏在影子背後的真相。預告片中，王鈞浩所飾演的阿草，在3個月前發生一場車禍，揭開整個故事的序幕。與記者尼克（吳東諺飾），踏上尋找真真（喬思語飾）的路途。但事實真的是阿草想的那樣嗎？他和馬天弓律師（梁煒鈿飾），誰才是正義的一方呢？該片17日上映。