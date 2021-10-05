《當男人戀愛時》許瑋甯、《緝魂》張鈞甯的精湛演出，被評審認為是本屆金馬影后最大遺珠。（金馬執委會提供）

第58屆金馬獎入圍名單5日出爐，金馬執委會執行長聞天祥透露開會的過程很順利，大家都有說有笑像個同學會，如果硬要挑出最糾結的項目，他說是最佳男主角獎，最大遺珠是《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁，評審認為他「不省力的表演非常具備功力」，而稍早女友邵雨薇也說：「他在電影裡面認識自己，有很大的成長，就是最大的努力和最棒的事情，沒有入圍很可惜，我覺得他很棒。」

柯震東今年3部報名的作品《鱷魚》、《月老》、《金錢男孩》都有票數，最後以《金錢男孩》中的男妓角色入圍，評審認為他的演技內斂細膩卻不誇張，「他成功用角色的肉體傳達某種憂傷，是個超越自己的演出」，除了吳慷仁外，有被討論到最後的還包括《青春弒戀》林柏宏、《複身犯》楊祐寧、《不想1個人》范少勳。

女主角的部分，最大遺珠是《緝魂》張鈞甯和《當男人戀愛時》許瑋甯，聞天祥說張鈞甯這次有著跟過去不同的表演，「內斂、迷人，甚至讓人感動」，許瑋甯則是與邱澤演出對手戲，「要接得住邱澤充滿魅力誘惑的球，不是簡單的表演，要讓故事產生說服力，許瑋甯演出很獲得評審肯定」，但因為今年出現2對太可怕的母女，就佔掉4個名額。有被討論到但最終未獲提名的還包括《角頭：浪流連》謝欣穎、《鱷魚》李心潔、《月老》宋芸樺及《徘徊年代》阮安妮。

男配角則有三大遺珠，分別是《金錢男孩》林哲熹，《鱷魚》李康生及《美國女孩》莊凱勛，另外《詭扯》黃尚禾和陳以文也都有戰到最後；女配角中最大遺珠提到的是《瀑布》魏如萱及《高山上的熱氣球》的楊貴媚，「雖然2到3場戲，評審對媚姊大姐頭式的角色演出，給予高度肯定」。《青春弒戀》的丁寧及姚愛甯、《詭扯》的百白、《我沒有談的那場戀愛》林美秀都也有被討論。