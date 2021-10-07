第12屆金音獎入圍名單7日公布，由文化部政務次長李靜慧、評審團主席阿爆（阿仍仍）、許哲珮、EASY SHEN及春艷等嘉賓揭獎，本屆入圍最大贏家為血肉果汁機，共入圍最佳專輯獎、最佳樂團獎、最佳現場演出獎、最佳搖滾專輯獎、最佳搖滾歌曲獎 5項；會後受訪聊起評選難處，阿爆透露為此空出3個月時間，不接任何演出，她坦言壓力很大，特別是行政流程，「這是早起的工作，因此很健康，今早7點就起床」。

她表示今年評選入圍者有三個標準，包括勇敢突破、永續創新、跨出國際，本屆嘻哈樂種投件數多，最佳專輯以及最佳創作新人討論最多，新人有各種不同樂風，名額有限，很難選，還好最後大家有共識。因為她幫唱的歌曲有入圍最佳電音歌曲獎，阿爆（阿仍仍）解釋主席都要迴避，而且是演唱者入圍。今年電音項目不少母語歌曲，對此結果她也很驚訝，被問到是否是受她的影響？她笑答，大家應該都是受到羅百吉或是中國娃娃的影響。今年不少海外優秀作品主動報名，包括知名音樂人，顯示金音創作獎給海外音樂人足夠的包容感。

今年有620張專輯／EP、41件現場演出影片，共計3608件作品參賽，經評審團評審後計有111件作品入圍，角逐21個獎項。本屆「特別貢獻獎」則是頒給唱片職人吳武璋，在臺灣音樂產業耕耘逾三十年的吳武璋，擁有豐富且全面的音樂知識與品味，一直默默支持、陪伴臺灣的愛樂人，並致力推廣西洋音樂、流行經典及臺灣獨立音樂，從宇宙唱片城到誠品音樂館，持續為臺灣樂迷及音樂人補充多元類型的音樂養分，是臺灣獨立音樂場景不可或缺的存在。

第十二屆金音創作獎頒獎典禮將於11月6日於高雄流行音樂中心舉行，今年也是活動首度移師高雄舉辦，期望能帶動南部流行音樂產業發展及音樂展演活動參與，詳情請上活動官網及金音創作獎臉書粉絲專頁查詢。