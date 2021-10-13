梁赫群上《同學來了》分享職場上的眉角及過往經歷。 （中天綜合台提供）

阿ken（左起）、安心亞以及納豆在《同學來了》中，分享職場上的眉角及過往經歷。（中天綜合台提供）

中天《同學來了》明天（14日）晚9點播出梁赫群、楊皓如、巫苡萱等來賓分享職場上的眉角及過往經歷。主持人阿Ken感嘆有些職場新人白目的不得了，他舉例當年資深製作人王偉忠因演員戲沒到位，正嚴厲訓斥時，納豆卻不停打斷回嘴，氣得王偉忠狂飆：「你這個矮冬瓜！再給我說一次！」

事後納豆也認自己剛入行時，經常在無心的狀況下惹怒對方，像是某次王偉忠提醒他該去修剪頭髮，他當下卻大膽回：「但我剪完後會不會變得太帥，反而不適合這個角色？」此話一出讓王偉忠臉色一沉：「你還沒到能跟我開玩笑的地步。」那次經驗後納豆提醒自己應該先了解職業眉角，以免造成不必要的誤會。

梁赫群談起擔任製作人那段辛酸血淚時，遭楊皓如爆料，他做綜藝節目時，為提高收視率常提出不合理要求，邀S.H.E來打歌宣傳，卻找民俗療法替她們進行電療，Selina（任家萱）被電得臉部、雙手麻痺，一度在鏡頭前落淚，經紀人更是臉都綠了，讓眾人驚呼：「太誇張！人家明明是偶像！」以上內容將於14日晚9點中天綜合台播出。