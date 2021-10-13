近來疫情趨緩，各大演唱會場館陸續釋出檔期，每年一定留在台灣跨年的天團五月天，也傳出即將舉辦跨年演唱會的消息！據「五月天石頭國際後援會」臉書指出，外傳五月天年底有望在高雄世運主場館舉辦大型跨年演唱會，與粉絲一同迎接2022年。對此，五月天所屬的相信音樂回應，「公司目前所有演出都會視疫情發展與防疫規定，進行討論和規劃，一切演出訊息將以官方公布為主。」

五月天受疫情影響，考量歌迷安全第一，「好好好想見到你 」巡迴演唱會檔期一再延期，原本12月台中場演唱會，日前又因與中華職棒賽事強碰，決定2度延期至明年1月15、16、21、22、23日。對此，五月天主唱阿信日前也向粉絲喊話，「等我一次唱爆一年份的等待！」

近日網路瘋傳，歌迷相約把年假留到年底一起去看五月天演唱會，同時集氣疫情歸零，能到世運主場館去看演唱會，與五月天一同迎接2022年。