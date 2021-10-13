38歲實力派演員吳慷仁在電影《我沒有談的那場戀愛》表現出色，卻未能入圍本屆金馬獎最佳男主角，被金馬執委會執行長聞天祥點名為最大遺珠，吳慷仁事後也在臉書吐露未能入圍的遺憾心聲。未料今(13日)有週刊報導，有位同行演員似乎不這麼認為，還在臉書轉發了吳慷仁金馬沒入圍的新聞，意有所指地寫下：「演員就是這樣被寵壞的…」對此，吳慷仁稍早也無奈回應了。

根據鏡週刊報導，有同仁演員近日在臉書轉發吳慷仁沒入圍金馬新聞，意有所指地寫下：「演員就是這樣被寵壞的…那演了一輩子都沒有入圍過的老演員們怎麼辦？拍戲是團隊的工作，可以入圍可以得獎是幕前幕後的功勞」，還警惕自己一定要謙卑，發文吸引不少圈內人是按讚認同。

對此吳慷仁稍早在臉書無奈回應，也提及了這位同行身分，「我想這個所謂的同行…應該不是我的朋友（廢話），他不會知道我沒有經紀人也沒有助理，他不會知道7年來大大小小的事都是我一個人處理，他不會知道我請過多少次劇組飲料，他不會知道我還要自己過合約，他不會知道10個月內來回50公斤只為了對得起演員工作，他不會知道這一路以來我有多感謝幫助我的人…他不會知道演員工作是我的全部…他不會知道…但說了那麼多…你知道的我是我知道的我嗎？是否還覺得我被寵壞？如何才算是腳踏實地的一步一步來？」

吳慷仁文末更不禁對這位同行身分再次質疑，懷疑是否真有其人，「希望是真的有這位同行」。大批星友亦紛紛留言為吳慷仁抱不平，周采詩安慰他別放在心上，丁寧則稱：「了解。翻翻白眼。我們都愛你。」納豆更是心疼表示：「你的實力努力有目共賭，真的不知道什麼叫『寵壞』？更好奇所謂同行到底是誰？好想知道他有多會演？」