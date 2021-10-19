女星元元（吳婕安）近年活躍於各大綜藝節目中，在過去無名小站時期就是人氣正妹，之後以「國光女神」出道，累積不少知名度，目前IG更有超過93萬粉絲；近期元元帶著堂姐上綜藝，沒想到被抖出吃早餐忘記穿內衣的糗事，還碰到老闆超熱情，事後才發現原來自己激凸全被看光。

原本只是網拍模特兒的元元，在2018年參加節目《綜藝玩很大》時因可愛外貌加天然呆個性讓她受到關注，還被觀眾封為「呆萌女神」；日前元元和堂姐上節目《綜藝大熱門》，意外遭堂姐出賣忘記穿內衣出門的糗事，兩人一起去吃早餐，卻遇到老闆不斷熱情詢問用餐狀況，讓她們相當受寵若驚。

元元和堂姐上節目，被爆料曾忘記穿內衣出門吃早餐。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

事後還發現自己激凸，難怪早餐店老闆特別熱情。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

在她們用完餐回家後，元元才驚覺不對勁，因為她出門居然忘記穿內衣，還氣得對堂姐大喊「我沒穿內衣！怎麼沒有跟我說」，堂姐解釋吃早餐時一邊滑手機，沒有注意到元元沒有穿內衣，難怪老闆格外熱情；元元很無奈地說，當天堂姐一直催促她，才剛起床她也沒想到自己衣服裡面沒穿內衣，而且還激凸，後來回想起來都很不好意思，因為可能都被早餐店老闆看光。

元元忘記穿內衣就出門，完全落實自己「呆萌女神」的封號，不少網友看完都快笑暈，但也不禁羨慕早餐店老闆看到「養眼畫面」。