台中市長盧秀燕等人出席為備役役男加油打氣。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕主持替代役備役役男演訓召集開訓儀式。（王文吉攝）

台中市110年替代役備役役男演訓召集8日於石岡舉行，120名役男挑戰10項野戰訓練關卡，透過情境模擬訓練緊急應變能力，強化防災救護備援能量。市長盧秀燕表示，任何兵役系統都對國家極為重要，日常訓練「有備無患」，勉勵役男各司其職，維護國家社會安定。

台中市110年替代役備役役男演訓召集於石岡沙連墩戶外探索學習營地舉行，包含盧秀燕、內政部役政署長龔昶仁、民政局長吳世瑋、石岡區長劉素幸、東勢區長翁培真、新社區長林淑惠、太平區長許貴芳等出席為備役役男加油打氣。

盧秀燕回憶，她2000年在立法院擔任國防委員會召集委員，國家開始實施替代役制度，提供年輕朋友另一種服役管道，以回饋社會的方式來履行國民應盡義務。自2016年起備役替代役男另需接受1天、每年至少1次的演訓召集。

盧秀燕指出，今天召集目的是希望透過訓練，加上各兵役系統的配合，在發生重大災難時能各司其職保護國家、維持社會安定。過去召集皆是在市府內舉行，去年考量新冠肺炎疫情，首度移到戶外舉辦，並安排野戰訓練闖關活動，今年市府再度安排此活動，希望各位備役替代役男認真投入，攜手為保衛國家儲備能量。

民政局長吳世瑋表示，市府為落實備役役男編組及召集作業，於市區、港區、屯區、山城成立4個替代役備役役男編組管理中心，提供備役役男多方資源互通平台，除辦理演訓召集、公益服務及關懷弱勢團體，也主動關懷、協助役男退役後順利與職場接軌，鼓勵需要的年輕朋友善加利用。

民政局說明，今日活動安排在戶外，除避免室內群聚增加感染風險，也希望藉由活動實際模擬災害情境，訓練備役役男的臨機應變能力。此次召集替代役備役役男120名，訓練內容包含獨木橋勇者、空降神兵、搶救雷恩大兵、翻越封鎖線、跳島作戰、登高搜查等，未來將持續強化演訓強度與難度，提升災害防救能力。