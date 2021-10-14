高雄城中城大樓暗夜惡火造成多人死傷，台南市消防局引以為鑒，第4大隊因轄區善化區、新市區因鄰近台南科學園區，近來高層大樓建案林立，14日上午於新市區高樓進行實兵演練；第2大隊上午也至麻豆示範國宅演訓，引發民眾關切，多位民眾也向消防人員加油打氣。

台南市消防局第4大隊14日上午至新市區高樓進行火災搶救演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

第4大隊大隊長陳博文表示，因高樓火災有濃煙密布、內部高溫、逃生不易及煙囪效應等危害，搶救十分困難，考驗救災人員需長時間作戰，善用大樓消防設備，具備快速垂直水線部署能力，方能有效應付高樓火災之危害。

台南市消防局第2大隊14日上午至麻豆區一處國宅進行火災搶救演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊14日上午至麻豆區一處國宅進行火災搶救演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

第4大隊針對轄內10層樓以上29棟公寓大樓，訂定加強消防安檢及搶救演練計畫，今日上午即前往新市區一棟高樓演練，演練著重於大樓人命搜救，運用熱顯像儀、搜索繩及定位燈等先進救災器材，於濃煙密布的火場中模擬救援及滅火，另調派2台雲梯車救援高樓多位呼救民眾，搭配緊急升降機，逼真演練讓路人誤以為真有災情。

第2大隊14日上午也至麻豆示範國宅舉辦高樓火警搶救訓練，演訓內容主要針對高樓人員避難疏散，供消防搶救用設備與高樓火災搶救戰技要領進行練習，另協助大樓管理委員會自衛消防編組演練，並提醒住戶加強用火、用電管理與防範人員縱火等措施。