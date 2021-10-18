才剛抱怨自己上季表現出色，卻遲遲等不到球隊提前續約的太陽前鋒米卡爾布瑞吉斯，隨即得償所願了，因為《ESPN》權威記者沃納洛斯基18日爆料，太陽已經提前跟布瑞吉斯完成4年9000萬美元續約動作，甚至還是全額保障的合約。
根據沃神收到線報，布瑞吉斯的兩名經紀人今天跟太陽總管詹姆斯瓊斯會面，且很快就完成續約動作，畢竟25歲的布瑞吉斯上季表現相當全面，且是太陽闖進總冠軍賽的功臣之一，他在上季例行賽平均拿下13.5分、4.3籃板及2.1助攻。
布瑞吉斯昨天早已預告自己強烈想要續約的決心，「毫無疑問我想留在這裡，因為我愛這裡，我已經用盡全力去證明自己的能力，我只是想要留在這裡，這就是我的全部想法。」看來太陽高層也聽到他的怨言，才趕緊找來經紀人完成續約。
因為根據勞資協議，2018年選秀球員提前續約截止日是在美國時間18日晚上6點，目前太陽只有搞定布瑞吉斯的提前續約，還要跟先發中鋒艾頓與替補後衛沙梅特協商續約，太陽高層似乎不願跟容易受傷的艾頓續約，反正雙方協商時間也快到了。
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